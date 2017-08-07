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على سرير طبي.. مريضة تزور متحف النيل بأسوان (صور)

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على سرير طبي.. مريضة تزور متحف النيل بأسوان (صور) على سرير طبي.. مريضة تزور متحف النيل بأسوان (صور)

التحرير

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لم تمنعها إعاقتها من الإقبال على الحياة، بإصرار وتحدٍ استطاعت قهر الظروف وتحطيم كل الحواجز، رافضة الاستسلام لمرض تلازم بسببه الفراش منذ 10 سنوات.

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15 من أفراد أسرة روض حلمي، جاءوا من مدينة كوم أمبو لتحقيق رغبتها في زيارة متحف النيل بأسوان، أحد أهم المزارات الثقافية بالمحافظة، ويتميز بالطابع الإفريقي.

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يقول المهندس هشام فرغلي، مدير المتحف، إن زيارة أسرة "روض حلمي" بمثابة احتفال كبير للقائمين على المتحف، خاصة إرداتها القوية لقهر ظروف الحياة.

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ويضيف "فرغلي"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن جميع العاملين بالمتحف حرصوا على التقاط صور تذكارية مع "روض" وأسرتها.

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