على سرير طبي.. مريضة تزور متحف النيل بأسوان (صور)

التحرير

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لم تمنعها إعاقتها من الإقبال على الحياة، بإصرار وتحدٍ استطاعت قهر الظروف وتحطيم كل الحواجز، رافضة الاستسلام لمرض تلازم بسببه الفراش منذ 10 سنوات.

15 من أفراد أسرة روض حلمي، جاءوا من مدينة كوم أمبو لتحقيق رغبتها في زيارة متحف النيل بأسوان، أحد أهم المزارات الثقافية بالمحافظة، ويتميز بالطابع الإفريقي.

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يقول المهندس هشام فرغلي، مدير المتحف، إن زيارة أسرة "روض حلمي" بمثابة احتفال كبير للقائمين على المتحف، خاصة إرداتها القوية لقهر ظروف الحياة.

ويضيف "فرغلي"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن جميع العاملين بالمتحف حرصوا على التقاط صور تذكارية مع "روض" وأسرتها.