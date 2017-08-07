الأكاديمية العربية تبيع امتحانات الطلاب لـ«بائعي الفلافل» بالكيلو (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

4 أعوام كاملة قضاها "حسام" -اسم مستعار- طالبا بإحدى كليات الأكاديمة العربية لعلوم النقل والتكنولوجيا بالإسكندرية، فرح بحفل تخرجه لبدء حياته العملية بعد حصوله على شهادة جامعية قدم المئات من الدولي العربية للحصول عليها، لكن "ساندوتش فلافل" بدد سعادته.

أمسك الشاب بورقة وضع بداخلها الساندوتش ليكتشف أنها "ورقة امتحان العام قبل الماضي"، توقف عقل الشاب حديث التخرج عن التفكير لثوانٍ حاول معها استيعاب المفاجئة بينما يتردد سؤالًا بداخله "يا ترى هلاقي ايه كمان؟".

شاهد أيضا

أسرع الشاب إلى صاحب المطعم "انت جبت الورق ده من فين؟"، فكان الرد "بشتري الورق من الأكاديمية بالكيلو"، وقعت هذا الكلمات على مسامعه كالصاعقة لتقع عيناه على أوراق أخرى لكن هذه المرة لخطابات رسمية بشأن تأجيل امتحانات بعض الطلاب تحمل كافة البيانات، يتوجه بعدها إلى مالك المحل "تعب 4 سنين بيتلف في سندوتشات".

وحصلت "التحرير" على أوراق إدارية وامتحانات خاصة بالأكاديمية لدى صاحب المطعم بمنطقة العصافرة.