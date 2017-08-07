الوفد: «استثمار التشغيل» أهم من «التمويلي» بالنسبة للمواطن

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طالب حزب الوفد على لسان المتحدث الرسمي النائب محمد فؤاد، الحكومة، بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار.

وأشاد فؤاد، اليوم، الإثنين، في بيان، بالجهد المبذول في سبيل إصدار اللائحة، مؤكدا أن الاستثمار هو العنوان الحقيقي للتقدم الاقتصادي، مضيفا أن الإصلاحات الهيكلية في الأوضاع المالية العامة التي ينشدها «الوفد»، واستقرار السياسات المالية لا تكفي وحدها لدفع الاقتصاد إلى الأمام، بل يستلزم الأمر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال إن «الوفد» يرى أن استهداف استثمارات أجنبية مباشرة في حدود 15 مليار دولار في العام الحالي لتصل إلى 20 مليار دولار في العام المقبل هو ما يجب أن تصبو نحوه البلاد.

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وشدد على ضرورة أن يكون الاستثمار المنشود هو استثمارا من أجل التشغيل وليس استثمارا تمويليا فقط، موضحا أنه برغم طفرة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فإن التدفقات الأجنبية المتمثلة في استثمارات جديدة في القطاعات المختلفة هي التي تصنع الفارق في حياة المواطن.

وأشار إلى أن «الوفد»، سبق وطرح رؤيته الاقتصادية تحت عنوان «الجيل الثانى من تشريعات الإصلاح الاقتصادي» وصدرت مجموعة مقترحات من مشروعات القوانين من شأنها تحفيز المناخ الاستثمارى الذي يطمح الحزب في أن يتم مناقشتها في دور الانعقاد المقبل.