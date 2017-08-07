«غزل المحلة» متوقف عن العمل حتى صرف العلاوة الاجتماعية

التحرير

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بعد مرور 6 أشهر على إضراب عمال غزل المحلة، لم تتخذ إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج أية إجراءات لتفادي غضب العمال الذي تصاعد بسبب الغلاء، وأعلن العمال هذه المرة أن إضرابهم لن ينتهي إلا بعد أن تستجيب الشركة لمطالبهم، وهو ما أكده ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأن إنهاء الأزمة يتلخص في صرف العلاوة للعمال.

ووفقًا لما ذكره عمال لـ"التحرير" فإن إدارة المفوض العام وعددا من قيادات الشركة والقيادات الأمنية حاولوا التفاوض معهم للعودة للعمل، إلا أن أزمتهم زادت بعد أن حدثت مشادة بين أحد المسئولين الأمنيين ومدير أحد الأقسام، فقرر العمال عدم العودة للعمل إلا بتنفيذ المطالب.

صرف العلاوة ينهي الإضراب

يقول أحد عمال الشركة لـ"التحرير" طالبًا عدم ذكر اسمه «إنهم لن ينهوا إضرابهم إلا بعد تنفيذ مطالبهم التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرا أرباحا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال».

وأكد العامل أن العمل متوقف تمامًا بكل الأقسام والمصانع حتى يتم الاستجابة للمطالب التي عرضوها على المفوض العام للشركة، كما أشار إلى أن الأمن أبلغهم برفض الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذ مطالبهم.

وحاولت "التحرير" التواصل مع رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلا أن أحدهما لم يرد على الاتصالات المتكررة للإفادة بالإجراءات التي ستتخذها النقابة والشركة القابضة لإنهاء الإضراب وعودة العمال للعمل.

من جانبه يقول عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي كان قد اجتمع بممثلي الشركات القابضة الأربعاء الماضي لبحث أزمة تأخُّر صرف العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال العام.

وأكد حمدي أن أزمة عمال غزل المحلة ستنتهي بمجرد إقرار صرف قيمة العلاوة حتى تساعدهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بسبب قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة.

وأشار حمدي في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن أزمة عمال المحلة جزء من أزمة العاملين بقطاع الأعمال الذين لم يصرفوا العلاوة المقررة لهم حتى الآن، رغم صرفها بكل الجهات، وأن الوزير طلب عقد لقاء مع رؤساء الشركات القابضة لبحث الأمر، يليه لقاء مع ممثلي الشركات القابضة بالاتحاد حتى يتم الاتفاق على كيفية صرف العلاوة.

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وأوضح حمدي أنه سيتم عقد موعد للقاء الوزير للاتفاق على أزمة عدم صرف العلاوة، وبمجرد الاتفاق مع الوزير على آليات التنفيذ ستنتهي أزمة إضراب عمال غزل المحلة.

تهديدات أمنية

تقول دار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة المحلة إن عمال الشركة قد بدأوا الإضراب احتجاجًا علي تدخلات أمن الشركة وتربصهم بالعمال بعد انتهاء الإضراب الجزئي، حيث نزل إلى المصانع أفراد أمن الشركة مطالبين كل مشرف وردية بتقديم عدد من الأسماء للعمال لاتهامهم بالتحريض على الإضراب وهو الأمر الذي رفضه العمال ومشرفو الورديات مما دفعهم لمعاودة الإضراب بشكل كامل منذ بداية وردية 11 مساء أمس الأحد.

وتوضح الدار أن العمال أعلنوا قائمة بالمطالب التي أضربوا عن العمل من أجل تنفيذها، والتي تتمثل في العلاوة الاجتماعية بواقع 10% وعلاوة غلاء المعيشة بواقع 10% أسوةً بعمال المطاحن والزيوت والصابون ورفع بدل الغذاء بما يعادل الأسعار السائدة الآن في الأسواق.

وبحسب الدار فإن العمال لديهم مطلب تعيين رئيس مجلس إدارة بدلًا من المفوض العام وهو ما يعني إجراء انتخابات مجلس إدارة للشركة لوضع سياسات تشغيل مناسبة وإمكانية محاسبته على أداء الشركة، وهو ما لا يمكن عمله بوجود مفوض عام وكذلك ضم حافز الـ220 جنيها إلى الحوافز الشهرية والبدء الفوري في صرفه.

كما أوضحت الدار -بحسب مكتبها بالمحلة- أنه حتى كتابة هذه السطور لم تتحرك أي من النقابة العامة أو الشركة القابضة للتفاوض مع العمال ومحاولة التوصل إلى حلول لهذه الأزمة.

وشهدت شركة غزل المحلة توقف العمل بعدد من المصانع، في 7 فبراير الماضي، بسبب عدم صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%.

وقتها أعلن المئات من عمال الشركة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بأقسام ١ و٢ و٤ و٦ و٧ بمصنع الملابس ومصنع الملايات التابع لقطاع الملابس، والاعتصام داخل الشركة، وأبلغوا الإدارة بمطالبهم، وهددوا بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وطالب العمال بصرف 220 جنيهًا حوافز شهرية بأثر رجعي، وتنفيذ حكم المحكمة بصرف الحافز، وزيادة بدل الغذاء من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات يوميا، لمواجهة الزيادة في غلاء الأسعار.