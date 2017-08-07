مجلس الوزراء يوضح حقيقة صلاحية أدوية «فيروس سي» وغلق المساجد

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أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بيانا رسميا ظهر اليوم "الاثنين"، للرد على بعض الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ووصفها المركز بالشائعات.

استخدام أدوية فيروس «سي» منتهية الصلاحية بالتأمين الصحي

قال المركز إن العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تفيد باستخدام وزارة الصحة أدوية معالجة لمرضى فيروس "سي" منتهية الصلاحية بالتأمين الصحي، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة، مؤكدةً أن أدوية مرضى فيروس "سي" المتوفرة داخل المستشفيات الحكومية ووحدات التأمين الصحي آمنة تماما وصلاحيتها سارية.

وأشارت وزارة الصحة وفقا لبيان المركز، إلى أن السبب وراء انطلاق تلك الشائعة يرجع بالأساس إلى طلب الشركة الأمريكية المنتجة لمستحضر "كلاتازيف" أقراص، والمستخدم في علاج مرضى فيروس "سي"، بمد صلاحية هذا المستحضر لفترة أطول وذلك بعد قيامها بإجراء الدراسات العلمية العالمية لها في هذا الشأن، مضيفة أن هذا الإجراء يطبق عالميا، وقد تم أكثر من مرة على العديد من المستحضرات داخل وخارج مصر.

حيث أوضحت الوزارة أنها لم توافق على الفور على طلب الشركة الأمريكية بمد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص، إلا بعد عرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة للثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التي تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة، وتختص بالبت في قبول أو رفض الطلب المقدم من أي شركة بمد فترة الصلاحية لأى مستحضر دوائي، مؤكدة أن تلك اللجنة قد أقرت بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس 2017، بمد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص‏ من 24 شهرا إلى 30 شهرا.

إصابة الأسماك المصرية بفيروس «بلطي البحيرات»

وعن شائعات إصابة الأسماك المصرية النيلية بفيروس "بلطي البحيرات" (Tilapia Lake Virus)، قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، موكدةً أن مصر خالية من فيروس البلطي (Tilapia Lake Virus)، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة تفيد بوجود هذا الفيروس، مشيرة إلى أن الأسماك المصرية النيلية في حالة صحية متميزة، وأن السمك "البلطي" المصري من أحسن وأجود الأنواع على مستوى العالم، وأن معامل الوزارة معتمدة دوليا ونتائجها معترف بها.

وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسي وراء انتشار تلك الشائعة هو قيام مجموعة من الباحثين بنشر بحث عن انتشار فيروس (Tilapia Lake Virus) ببعض المزارع المصرية دون أدلة علمية، وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بنشره على موقعها الإلكتروني منذ شهر مايو الماضي، على الرغم من أنها ليست جهة اختصاص، وليست جهة إعلان عن أمراض، مشيرةً إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات والاتصالات مع منظمة "الفاو" لطلب سحب هذه المعلومة الخاطئة وتوضيح عدم دقتها.

كما أعلنت الوزارة أنه عقب التنسيق الكامل مع منظمة "الفاو" والتحقق مما تم نشره على موقعها الإلكتروني، تم التأكد أن مصر خالية تماما من الفيروس، وأن المعلومات التي تداولتها المنظمة حول وجود الفيروس اعتمدت على تقارير بحثية غير مؤكدة ومن جهة غير رسمية.

طرح لحوم حمير مفرومة بالمجمعات الاستهلاكية

وعن شائعات طرح لحوم حمير مفرومة بالمجمعات الاستهلاكية، قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، موكدةً سلامة وصلاحية اللحوم المفرومة التي تباع بالمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي للاستهلاك الآدمي، موضحة أن ما يتردد عن طرح لحوم حمير مفرومة داخل المجمعات الاستهلاكية مجرد شائعات لا أساس لها إطلاقاً من الصحة.

وأضافت الوزارة أن هناك حملات رقابية متواصلة على جميع محال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق، بالإضافة للحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر ومصادرتها مع الاقتراب من حلول عيد الأضحى.

كما أعلنت الوزارة عن استئناف إطلاق قوافل السيارات المحملة باللحوم والدواجن المجمدة للمناطق الشعبية والمكتظة بالسكان، التي تخلوا من فروع المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين.

حذف من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية

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وعن شائعات عدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية وكذلك حذفهم من البطاقات التموينية، قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لن يتم حذف أي مواطن يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية، وأن ما يتردد من أنباء تهدف لإثارة وبلبلة الرأي العام.

غلق وزارة الأوقاف عددا من المساجد ببعض المحافظات

وعن شائعات إغلاق وزارة الأوقاف عددا من المساجد ببعض المحافظات، قام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت صحة تلك الأنباء المضللة تماما، مؤكدةً أنها لم تغلق أي مسجد بأي محافظة إلا لغرض الإحلال والتجديد فقط.

وفي ذات السياق، نفت الوزارة أيضا ما تردد عن إغلاق عدد من الزوايا ببعض المحافظات، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بمنع إقامة خطبة الجمعة في الزوايا والمصليات غير المصرح بإقامة صلاة الجمعة بها، مع السماح بإقامة سائر الصلوات الأخرى بها.

وأضافت الوزارة أن تنظيم شئون صلاة الجمعة وقصر خطبة الجمعة على المساجد دون الزوايا والمصليات، يتم وفق ما يحقق المصلحة الشرعية والوطنية مع منع غير المؤهلين وغير المصرح لهم باعتلاء المنابر فقط دون إغلاق المسجد.

احتراق ملفات العملاء في جهاز القاهرة الجديدة

وحول احتراق ملفات عملاء وزارة الإسكان في جهاز القاهرة الجديدة، قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدةً أن جميع ملفات العملاء الموجودة في جهاز القاهرة الجديدة آمنة تمامًا ولم تتعرض لأي تلفيات، موضحة أن ما حدث هو مجرد ماس كهربائي نشب بأحد أجهزة الكمبيوتر الموجودة بقاعة استقبال العملاء ونتج عنه احتراق ذلك الجهاز فقط ولم ينتج عنه ضياع أي معلومات أو بيانات.

من ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن بدء فروع بنك التعمير والإسكان بمختلف المحافظات في استقبال مقدمات الحجز لعدد 24 ألف قطعة أرض، التي أعلنت عنها سابقاً، بداية من يوم الأحد الماضي وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 من الشهر نفسه، حيث تتراوح مساحات الأراضي بين 209م2 و1500م2، وذلك في 19 مدينة جديدة، موضحة أنه تم توفير طريقتين للسداد، الأولى عن طريق التحويل البنكي بنظام السويفت أو بنظام "ACH"، والطريقة الثانية عن طريق شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وحول بعض الأخبار المنسوبة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من واقع صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى صحة تلك الأخبار المغلوطة التي تم تداولها عن الجهاز، مؤكدا عدم وجود أي صفحة رسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، محذرا من وجود بعض الصفحات التي تتناول أخبارا عن الجهاز على "فيسبوك"، وتحاول الزج باسمه في بعض الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة ومجهولة المصدر.

اكتشاف مقبرة للملك سيتي الثاني بمحافظة المنيا

وعن شائعات عثور وزارة الآثار على مقبرة الملك سيتي الثاني أسفل أحد المنازل بمحافظة المنيا، قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، التي نفت دقة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل أنه تم العثور على بعض القطع الأثرية من عصر الملك سيتي الثاني ولكنها ليست مقبرته، حيث تم اكتشاف ذلك في أثناء قيام أحد المواطنين بقرية سمالوط بمحافظة المنيا، بالتنقيب عن الآثار والحفر خلسة أسفل منزله.

وأضافت الوزارة أن القطع التي تم ضبطها أسفل المنزل حتى الآن تتمثل في لوحة حجرية عليها خرطوش للملك سيتي الثاني، وبعض الأواني الفخارية، ونقش عليه نصف تاج ملكي وحوض يوناني روماني.

وأشارت الوزارة إلى أن شرطة السياحة والآثار قد ألقت القبض على المتهم وتحفظت على المنزل لحين الانتهاء من المعاينة والتحقيقات، مضيفة أنه جارٍ الآن تشكيل لجنة أثرية من وزارة الآثار لمعاينة المنزل وما إذا كان يحوي قطعًا أثرية أخرى أم لا.