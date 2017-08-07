تجديد ندب الدكتور هشام مسعود وكيلاً لـ"صحة الدقهلية"

الدقهلية - رامي القناوي:

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، قرارًا بتجديد ندب الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيلاً لمديرية الصحة بالدقهلية لمدة عام من تاريخ انتهاء ندبة السابق.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المديرية تسلمت اليوم الإثنين، قرار الوزير بتجديد ندب "مسعود" وكيلاً للمديرية لمدة عام، على أن يتم تطبيق القرار بدءًا من اليوم.

يذكر أن الدكتور هشام مسعود، يشغل وكيلاً لمديرية الصحة بالدقهلية منذ عامين، ويتولى مدير إدارة الطب الوقائي، وشارك في عدد كبير من الحملات التي شنتها المديرية على مخازن الأدوية المخالفة، وضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة خلال حملات مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة.