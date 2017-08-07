محكمة عسكرية ترفض تأجيل سجن جندي إسرائيلي أجهز على فلسطيني جريح

القدس المحتلة (أ ف ب)

رفضت محكمة عسكرية الاثنين طلب تقدم به الجندي الاسرائيلي ايلور عزريا الذي حكم بالسجن 18 شهرا لاجهازه على فلسطيني جريح، بإرجاء سجنه المقرر الأربعاء، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم الجيش "تم رفض طلبه وسيتم سجنه كما كان مقررا الاربعاء في سجن تزرفين (صرفند) العسكري" جنوب تل ابيب.

ورفضت محكمة عسكرية اسرائيلية في 30 يوليو طلب استئناف قدمه عزريا لادانته بالقتل. وثبتت المحكمة ايضا إدانة الجندي بالسجن 18 شهرا رافضة التماسا قدمه الادعاء العسكري لتشديد عقوبته.

أجهز عزريا الذي يحمل كذلك الجنسية الفرنسية على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان هذا الاخير ممددا ارضا ومصابا بجروح خطرة من دون ان يشكل خطرا ظاهرا، بعد ان هجم بسكين على جنود اسرائيليين.

واقدم الشريف مع شاب فلسطيني اخر قبل قتله على طعن جندي أصيب بجروح طفيفة. وقتل الفلسطيني الاخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص.

وصور ناشط عزريا يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية.

أثارت قضية عزريا انقساما في الرأي العام في الدولة العبرية، بين من يؤيد التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، ومن يشدد على وجوب مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.

ودعا عدد من المسؤولين الاسرائيليين وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى منح عزريا العفو.