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قرقاش يصف وزير خارجية البحرين بـ"صوت الخليج العربي"

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مصراوي Masrawy

قرقاش يصف وزير خارجية البحرين بـ"صوت الخليج العربي"

05:04 م الإثنين 07 أغسطس 2017

كتبت- رنا أسامة:
علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على اللقاء الذي أجرته قناة "العربية" مع وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، والذي دار حول الأزمة القطرية الجارية.

وكتب قرقاش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاثنين، قائلًا "الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة صوت البحرين والخليج العربي، بيانه راقي وحجته حاسمة"، مُضيفًا أنه "يُعبّر بفاعلية عن سياسة عاقلة، لن يطاله المرتزقة والغوغاء".

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وتابع في تغريدة لاحقة: "يستحق المدافع عن وطنه الاحترام، وتستاهل اللغة والحجة الرزينة التقدير، حتى وإن إختلفنا، ويسقط المأجور والشاتم.. أبجديات لا تحتاج إلى أزمة".

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وأكّد آل خليفة، خلال لقائه، أن الحج هي مسؤولية كبرى تولتها المملكة العربية منذ حكم الملك عبدالعزيز إلى الآن، وهذه المسؤولية تولتها بكل أمانة، مُشيرًا إلى أن تدخل مسألة الحج في الخلاف مع قطر هي خطوة كبيرة وخطيرة من جهة السلطات القطرية، وعليهم أن يكونوا حذرين في التعامل مع هذه المسألة.

وقال الوزير البحريني: "إن هذه مسألة حيوية بالنسبة لنا، ولا نقبل أي إساءة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن، ونتطلع ألا تدخل هذا الأمر في لعبتها الخطرة التي تنتهجها ضد جوارها".

وحول عدم موافقة قطر بمطالب الدول الأربع، أكد وزير الخارجية أن محاولة الهروب من اتفاقات تم التوقيع عليها ما بين القادة ستكون "فاشلة ولن تؤدي لأي شيء.".
ولفت إلى أن هذه المطالب ليست للدول الأربع فحسب، ولكنها مطالب دول العالم كلها بوقف دعم وتمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتآمرين على بلدانهم، وأن مسألة الهروب للأمام ليس بها أي استفادة لقطر، مشددًا على أن استمرار الموقف القطري سوف يُعمّق الخلاف مع دول شقيقة لها.

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