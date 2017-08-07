تيلرسون يلتقي دوتيرتي دون التطرق إلى حقوق الإنسان
تيلرسون يلتقي دوتيرتي دون التطرق إلى حقوق الإنسان
05:01 م الإثنين 07 أغسطس 2017
رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي يستقبل وزير الخارجي
مانيلا، الفيليبين (أ ف ب)
استقبل الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاثنين إلا أنهما لم يتطرقا الى قضية حقوق الإنسان في البلد الذي يشن حربا على المخدرات.
تشن إدارة دوتيرتي منذ توليه الحكم قبل 13 شهرا حملة وحشية على المخدرات أدت الى مقتل الالاف وأثارت غضب جماعات حقوقية قالت إن الرئيس يشرب على ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
إلا أن واشنطن تخشى من إغضاب حليفتها ودفعها الى أحضان الصين، منافس الولايات المتحدة في المنطقة، وتدعم القوات الفيليبينية في قتالها لاستعادة منطقة جنوب البلاد يسيطر عليها مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش.
وعندما استقبل دوتيرتي وزير الخارجية الأمريكي الاثنين، تجاهل الرجلان أسئلة الصحافيين حول حقوق الانسان، وبعد ذلك أكد دوتيرتي على أن المسألة لم تثار خلال المحادثات.
وردا على سؤال حول ما اذا كان المسؤولون الامريكيون أثاروا مسألة حقوق الانسان خلال المناقشات، رد دوتيرتي "لا، لم يفعلوا".
ومنذ تولي دوتيرتي منصبه منتصف العام الماضي، اكدت الشرطة مقتل اكثر من 3400 شخص في عمليات مكافحة المخدرات.
وقتل أكثر من الفي شخص في جرائم مرتبطة بالمخدرات، وقتل آلاف آخرون في ظروف غامضة، بحسب بيانات الشرطة.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تيلرسون: تدخل روسيا بالانتخابات خلق حالة "خطيرة من عدم الثقة"
-
تيلرسون: واشنطن سترد على طرد موسكو 755 دبلوماسيا أمريكيا
-
تيلرسون: ننظر حاليا الرد على قرار الكرملين تقليص البعثة الدبلوماسية
-
تيلرسون: المجتمع الدولي متحد حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة
إعلان
إعلان