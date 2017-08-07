رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 اتفاقيات لمشروعات الطاقة الشمسية

كتب- محمد غايات:

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مراسم توقيع ثلاثة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية قدرة 120 ميجاوات ببرنامج تعريفة التغذية بمنطقة بنبان-محافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد محمد بن عبدالله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقيات تأتى فى إطار جهود الحكومة لتفعيل برنامج تعريفة التغذية الذى تم اعتماده لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة، مؤكداً فى هذا الصدد حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات بما يدعم التوسع في إقامة مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة وإتاحة الفرص أمام المستثمرين للدخول في هذا المجال فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الحديثة المطبقة به من أجل توفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء أن ما تم توقيعه من اتفاقيات لشراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور يهدف إلى المشاركة في تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل ثلاثة مشروعات محطات شمسية كهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.

كما اشار إلى أنه من المتوقع أن تساهم المحطات الثلاث المزمع انشاؤها بمنطقة بنبان بأسوان في تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بحوالي 156 ألف طن سنوياً وتوفير الطاقة الكهربائية لحوالي 80 ألف منزل، وذلك عند الانتهاء من عمليات إنشاء المحطات المتوقعة في الربع الأخير من العام 2018.