أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

ليست مجرد موضة.. تعرف على الفوائد الصحية لـ"اللحية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ليست مجرد موضة.. تعرف على الفوائد الصحية لـ"اللحية"

05:02 م الإثنين 07 أغسطس 2017

ليست مجرد موضة.. تعرف على الفوائد الصحية لـ"اللحي

 كتب - هشام عواض:

"التركية والفرنسية والقصيرة"، وغيرها من أنواع وأشكال اللحى أصبحت موضة انتشرت بين الشباب خلال الفترة الأخيرة، وبعضها موضة قديمة وعادت مرة أخرى وبعضها ظهر بسبب نجوم في المسلسلات التركية على سبيل المثال، ولكن الموضوع له فوائد صحية عديدة ربما لا يعلمها البعض.

وبحسب موقع "mensxp" المختص بأمور الرجال، هناك بعض الدراسات والأبحاث أكدت أن لـ"اللحية" فوائد، منها الوقاية من سرطان الجلد والحساسية كما أنها تجنب الإصابة بـ"حب الشباب".

وقال الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا، لـ"مصراوي"، إنه لا توجد دراسات أجرتها مراكز أبحاث أو جامعات كبيرة تخص فوائد اللحية، أما الدراسات والأبحاث الموجودة عادةً ما تعود لمراكز صغيرة وغير معروفة، لكن على الرغم من ذلك هناك فوائد غير مباشرة في حالة تركها.

بالاضافة إلى أن شعر اللحية يعمل كجدار واقي ما بين أشعة الشمس الضارة والجلد، مما يجعل له دورًا كبيرًا في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس.

وأشار "الفكهاني"، أن اللحية تعمل على حماية الجلد من الحساسية الموسمية التي تنتج من حبوب اللقاح، وذلك بكونه يمثل عازل عن الجلد.

كما أن من الأسباب الأساسية لشيخوخة البشرة ترجع إلى التعرض للشمس، وكون اللحية عازل بين أشعة الشمس والجلد فهذا يجعلها تقلل من شيخوخة وتجعد البشرة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لأول مرة يرتدي "موضة قديمة" ..تعرف على أصل قميصه الهاواي

    هو وهي

إعلان

fa912e0d7b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القرموطي: عمرو دياب «أسطورة» يجب أن نفخر لكونه مصريا

القرموطي: عمرو دياب «أسطورة» يجب أن نفخر لكونه مصريا

8 الصبح - بعد إنطلاق أغنية "برج الحوت" لعمرو دياب .. طلبنا من الشباب "لو هتغني لبرجك هتقول إيه"؟؟؟

8 الصبح - بعد إنطلاق أغنية "برج الحوت" لعمرو دياب .. طلبنا من الشباب "لو هتغني لبرجك هتقول إيه"؟؟؟

آراء مواطنين عن ألبوم عمرو دياب الجديد "معدي الناس"

آراء مواطنين عن ألبوم عمرو دياب الجديد "معدي الناس"

8 الصبح - عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "معدي الناس" على "اليوتيوب"

8 الصبح - عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "معدي الناس" على "اليوتيوب"