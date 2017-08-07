ليست مجرد موضة.. تعرف على الفوائد الصحية لـ"اللحية"

كتب - هشام عواض:

"التركية والفرنسية والقصيرة"، وغيرها من أنواع وأشكال اللحى أصبحت موضة انتشرت بين الشباب خلال الفترة الأخيرة، وبعضها موضة قديمة وعادت مرة أخرى وبعضها ظهر بسبب نجوم في المسلسلات التركية على سبيل المثال، ولكن الموضوع له فوائد صحية عديدة ربما لا يعلمها البعض.

وبحسب موقع "mensxp" المختص بأمور الرجال، هناك بعض الدراسات والأبحاث أكدت أن لـ"اللحية" فوائد، منها الوقاية من سرطان الجلد والحساسية كما أنها تجنب الإصابة بـ"حب الشباب".

وقال الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا، لـ"مصراوي"، إنه لا توجد دراسات أجرتها مراكز أبحاث أو جامعات كبيرة تخص فوائد اللحية، أما الدراسات والأبحاث الموجودة عادةً ما تعود لمراكز صغيرة وغير معروفة، لكن على الرغم من ذلك هناك فوائد غير مباشرة في حالة تركها.

بالاضافة إلى أن شعر اللحية يعمل كجدار واقي ما بين أشعة الشمس الضارة والجلد، مما يجعل له دورًا كبيرًا في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس.

وأشار "الفكهاني"، أن اللحية تعمل على حماية الجلد من الحساسية الموسمية التي تنتج من حبوب اللقاح، وذلك بكونه يمثل عازل عن الجلد.

كما أن من الأسباب الأساسية لشيخوخة البشرة ترجع إلى التعرض للشمس، وكون اللحية عازل بين أشعة الشمس والجلد فهذا يجعلها تقلل من شيخوخة وتجعد البشرة.