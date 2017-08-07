أزمة سياسية مفاجئة في سلوفاكيا بعد انسحاب ثاني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم

براتيسلافا - (د ب أ):

وقعت أزمة سياسية مفاجئة، اليوم الاثنين، في سلوفاكيا بعد إعلان ثاني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم عن إلغاء اتفاقية الائتلاف الذي تشكل قبل نحو عام ويضم ثلاثة أحزاب.

وبعث اندريه دانكو رئيس البرلمان السلوفاكي وزعيم الحزب القومي السلوفاكي اليميني الشعبوي، إخطارا كتابيا بهذا إلى شريكيه في الائتلاف، حزب الاتجاه الديمقراطي الاجتماعي وحزب (موست هيد) الذي يمثل الأقلية المجرية في سلوفاكيا، وجاء في الإخطار: "هنا ألغي أنا عقد الائتلاف المبرم في الأول من سبتمبر 2016 بين الأحزاب الثلاثة".

ولم يصدر بعد رد فعل من رئيس الحكومة روبرت فيكو على هذا الإعلان.

من جانبه، قال بيلا بوجار زعيم حزب (موست هيد) إنه يجب بحث فسخ عقد الائتلاف داخل ما يعرف بمجلس الائتلاف، وأعرب عن أمله في أن يعطي دانكو تبريرا لهذه الخطوة المفاجئة.

كان حزب دانكو قد واجه مؤخرا اشتباها بالفساد داخل وزارة التعليم التي يتولى الحزب حقيبتها، واتسم دفاع الحزبين الآخرين في الائتلاف عن حزب دانكو بالفتور الأمر الذي جعل زعيم المعارضة ريتشارد سوليك يتهم دانكو بأنه يحاول بهذه الخطوة المفاجئة تحويل الأنظار عن فضيحة إساءة استخدام أموال دعم مقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى الوزارة.