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الأسد: الاستهداف الخارجي للدول العربية واحد

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مصراوي Masrawy

الأسد: الاستهداف الخارجي للدول العربية واحد

04:39 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الأسد: الاستهداف الخارجي للدول العربية واحد

دمشق - (د ب أ):
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن نقاط الضعف في الأقطار العربية متشابهة وأن الاستهداف الخارجي للدول العربية هو واحد ولكن تحت عناوين ومسميات مختلفة.

وأضاف الأسد ، خلال استقباله اليوم الاثنين، وفدا برلمانيا يضم نوابا من عدد من الاحزاب التونسية، أن" الزيارات التي قامت وتقوم بها وفود من جمهورية تونس الشقيقة وعلى مختلف المستويات الشعبية والبرلمانية إلى سورية تعبر عن الحراك والحيوية داخل المجتمع التونسي"، مشيرا إلى أن هذه الزيارات مهمة من أجل الحوار وللاطلاع على حقيقة الأوضاع على الأرض.

واعتبر الأسد ، بحسب بيان رئاسي سوري ، أن " الوعي الشعبي لحقيقة هذا الاستهداف أصبح كبيرا وبالتالي فإن دور البرلمانات العربية أساسي من أجل تبادل الخبرات والتجارب ولخلق حالة من الحوار ليس حول الوضع الحالي فقط وإنما أيضا حول المستقبل لأن التدخلات الخارجية ستستمر بهدف تبديل هويتنا وتقسيمنا إلى طوائف وجماعات صغيرة".

بدورهم ، أكد أعضاء الوفد أنهم جاءوا إلى سورية للتعبير عن موقف الشعب التونسي المؤيد للشعب السوري الذي صمد رغم كل الدعم الخارجي للهجمة الإرهابية التي يتعرض لها .

وأشاد أعضاء الفود بمسيرة المصالحات التي تنتهجها سوريا وبالإصرار على النصر وعلى إعادة الاعمار الذي لمسوه خلال زيارتهم مؤكدين عزمهم على تفعيل العمل من أجل المزيد من التنسيق بين البرلمانين التونسي والسوري في المجالات كافة.

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مصراوي Masrawy

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