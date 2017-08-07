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رئيس "الغزل والنسيج": النقابة بصدد إصدار قرار من "القابضة" لصرف العلاوة

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مصراوي Masrawy

رئيس "الغزل والنسيج": النقابة بصدد إصدار قرار من "القابضة" لصرف العلاوة

04:55 م الإثنين 07 أغسطس 2017

عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنس

كتبت- نورا ممدوح:

أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن النقابة بصدد إصدار قرار من مجلس إدارة الشركة القابضة للنسيج الخاص بالعلاوة لشركات الغزل بقطاع الأعمال العام بعد استئناف العمل وانتظامه بشركة غزل المحلة.

ودخل عمال الوردية الأولى بكل الأقسام في شركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، صباح اليوم الاثنين، في إضراب كامل عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف العلاوة الاجتماعية، و أوقف العمال الإنتاج في جميع المصانع بكل أقسام الشركة، معلنين اعتصامهم بجوار الماكينات التي يعملون عليها.

وانضم لهم عمال شركة غزل شبين الكوم بالمنوفية، في الإضراب عن العمل، حيث يقول إسلام بيومي أحد العاملين أنهم بدأوا الإضراب مساء أمس وكان الإنتاج 15% فقط من قوة الشركة وأن ما دفعهم لذلك هو عدم صرف العلاوة حتى الآن.​

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