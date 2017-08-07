رئيس المؤتمر: نسقنا مع "دعم مصر" قبل إعلان دعم السيسي للترشح مجددًا

كتبت- مروة شوقي:

قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن تأييد الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية جاءت بعد مناقشات مع "ائتلاف دعم مصر"، كونة يتنبى السياسة ذاتها في تأييد الرئيس حال ترشحه للانتخابات المقبلة.

وأضاف صميدة، في تصريح لمصراوي، الاثنين: "مهمتنا كقاعدة التغبير عن رأينا والإعلان عنه والنزول للشارع في حملات لدعم الرئيس حتى يحين موعد الانتخابات الرئاسية".

وأوضح رئيس حزب المؤتمر، أن مطالبتهم السيسي بترشيح نفسه بغرض استكمال مشواره في إصلاح الدولة، لافتًا إلى أنه من غير المتوقع أن يأتي رئيس جديد يهدم ما بناه سابقيه، ولذا فإن مصر تحتاج إلى رئيس يستكمل الانحازات والمشاريع القومية للنهوض بمصر.

واستطرد: "الرئيس أخذ عدة قرارات صعبة في الأونة الأخيرة لم يرض بها بعض الأشخاص لاختلاف الرؤى، ولذا فإن إعلان تأييدنا للرئيس لفترة تانية حتى يرى الشعب تلك الانجازات".

وعن المطالبات بتعديل المدة الرئاسية في الدستور، قال رئيس حزب المؤتمر، إن ذلك أمر يخص البرلمان، علاوة على ضرورة عمل حملة شعبية لقياس مدى استحسان المواطنين لذلك من عدمه.

وانتهى صميدة، إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب من نفس الرأي، خلال الفترة القادمة لتوحيد جبهة حزبية لتأييد الرئيس.