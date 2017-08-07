بالصور.. "الإسكان والتعمير" يفتح أبوابه لحاجزي أراضي الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

تصوير- أحمد النجار:

استقبل فرع بنك التعمير والإسكان بالمهندسين، لليوم التالي على التوالي، المتقدمين لحجز لـ24024 قطعة أرض إسكان "اجتماعي ومتميز وأكثر تميزًا" المتاحة في الفترة من الأحد الموافق 6/8/2017 وحتى الثلاثاء الموافق 29/8/2017، طرحتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2.

وشهدت أروقة فرع بنك التعمير والإسكان بالمهندسين اليوم، الاثنين، هدوءًا نسبيًا من الحاجزين، خاصة بعد فتح قاعة إضافية للحاجزين، لاستيعاب الأعداد الكثيفة التي ترد للبنك يوميًا.

وانتظمت عملية التقديم في الفرع، على مدار ساعات العمل المخصصة للتقدم لحجز أراضي الإسكان، من الثالثة وحتى الخامسة مساءً يوميًا، وحتى انتهاء مدة التقدم للحجز.

وتنتظر فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى محافظات الجمهورية، توارد أعداد كثيفة من المواطنين طوال الشهر الجاري، خاصة مع تطبيق منظومة الخبز الجديدة لدفع قيمة التأمين من خلال فروع البنك. كما تنتظر فروع البنم في منتصف الشهر الجاري، فتح باب شراء كراسات "سكن مصر".

يشار إلى أن 3062 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز في اليوم الأول (أمس الأحد 6/8/2017) لدفع مقدمات حجز 24024 قطعة أرض إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزًا، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة، بينما تم سحب 83270 كراسة شروط في 6 أيام.

كما أن 2383 حاجزًا دفعوا مقدمات لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 59987 كراسة شروط، بينما دفع 632 حاجزًا مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، وتم سحب 19187 كراسة شروط، بالإضافة إلى دفع 47 حاجزًا لمقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، وتم سحب 4096 كراسة شروط.