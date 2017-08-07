ضبط راكب أخفى 390 ألف جنيه داخل "حلة محشي" في مطار برج العرب

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار برج العرب الدولي من ضبط أغرب محاولة تهريب مبالغ مالية داخل "حلة محشي"، حيث تم ضبط 390 ألف جنيه داخلها كانت مع راكب مصري قبل سفره إلى الكويت، وتم إلغاء سفره، واتخاذ الإجراءات القانونية معه لمحاولته تهريب النقد المصرى المخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

صرحت مصادر جمركية بمطار برج العرب اثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المغادرين إلى الكويت على طائرة إير كايرو، اشتبه عمرو عيد مأمور تفتيش الركاب، في أحد الركاب المصريين، وبعرض الأمر على عصام أحمد حسنين، مدير جمرك مطار برج العرب، قرر تشكيل لجنة ضمت كل من: حمدي راضي وكريم صبحي مأمورى تفتيش الركاب، تحت إشراف كلا من: محمد الدسوقي، وأحمد البنا رؤساء الوردية، وبحضور محمد زكريا مدير إدارة التهريب الجمركي، وعثر على 390 ألف جنيه مصرى مخبأه في كيس وسط المحشى والدجاج المطهى وبين طيات الملابس.

وقرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية للجمارك والركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى وتحريز المضبوطات، وإلغاء سفر الراكب.