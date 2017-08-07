حزب الوفد يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

كتبت-مروة شوقي:

طالب حزب الوفد، الحكومة بسرعة الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار.

وثمّن الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، جهد مجلس الوزراء المبذول في سبيل إصدار اللائحة، مؤكدًا أن الاستثمار هو العنوان الحقيقي للتقدم الاقتصادي.

وقال فؤاد في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الاصلاحات الهيكلية في أوضاع المالية العامة التي ينشدها الوفد، واستقرار السياسات المالية لا تكفي وحدها لدفع الاقتصاد إلى الأمام، بل يستلزم الأمر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف: "الوفد يرى أن استهداف استثمارات أجنبية مباشرة في حدود 15 مليار دولار في العام الحالي تصل إلى 20 مليار في العام القادم هو ما يجب أن تصبو له البلاد".

وشدد متحدث الوفد، على ضرورة أن يكون الاستثمار المنشود هو استثمار من أجل التشغيل وليس تمويلي فقط، موضحًا أنه على الرغم من طفرة زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا أن التدفقات الاجنبية المتمثلة في الاستثمارات الجديدة في القطاعات المختلفة هي التي تصنع الفارق في حياة المواطن.

وأوضح فؤاد، أن الحزب قد سبق وطرح رؤيته الاقتصادية تحت عنوان "الجيل الثاني من تشريعات الإصلاح الاقتصادي"، وتكونت من مجموعة مقترحة من القوانين من شأنها تحفيز المناخ الاستثماري يطمح الحزب في أن يتم مناقشتها في دور الانعقاد القادم.