هيكل: السفير الأمريكي أكد عدم وجود موقف من الولايات المتحدة ضد مصر

كتب- أحمد علي:

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة توماس جولدبيرجر، أكد خلال اللقاء الذى عقد اليوم الاثنين، بمقر مجلس البرلمان المصرى، أنه ليس هناك موقف من الإدارة الأمريكية ضد مصر، موضحاً أن هناك نحو 30 دولة يصدر بشأنهم بيانات تحذيرية.

وأضاف هيكل، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء اللقاء مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدي القاهرة، أن "جولدبيرجر" أشار إلي الدول التي تُصدر الولايات المتحدة بشأنهم بيان تحذيرى لرعاياها من السفر إليها، تضم الصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا والأردن والسودان ومصر، والفلبين، اليمن، مالي، اوكرانيا، الجزائر، العراق، ليبيا، كنيا، اثيوبيا، تشاد، باكستان، السلفادور.

ويأتي اللقاء، الذي ترأسه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، ويضم النائبة داليا يوسف، والنائبة آمنه نصير، والنائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة انجي فهيم والنائب محمد السلاب، والنائبة ياسمين أبو طالب، بناء على طلب "جولدبيرجر" فى ضوء الخطاب الموجه من أعضاء البرلمان المصرى إلى الكونجرس الأمريكى، احتجاجاً على التحذيرات الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة لرعايها من زيارة مصر واعتبارها دولة غير آمنة.​