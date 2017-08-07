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"شباب المؤتمر" يعلن إطلاق "مبادرة الوعي" لصد مؤامرات إفشال الدولة المصرية

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مصراوي Masrawy

"شباب المؤتمر" يعلن إطلاق "مبادرة الوعي" لصد مؤامرات إفشال الدولة المصرية

04:38 م الإثنين 07 أغسطس 2017

أرشيفية

كتبت- مروة شوقي:

قال أحمد مقلد، عضو المكتب السياسي في حزب المؤتمر، إن شباب الحزب يعملون على الترويج لمبادرة "الوعي"، مشيرًا إلى أنها تقوم على التسويق السياسي للمشروعات القومية والانجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأوضح مقلد، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد صباح اليوم في مقر حزب المؤتمر، أن المبادرة تستهدف مواجهة نشر الشائعات التي تستهدف الدولة، مؤكدًا أن شباب الحزب سيقومون خلال الفترة القادمة بتنظيم الفعاليات للوقوف كحائط صد وتفعيل الحملة على أرض الواقع.

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مصراوي Masrawy

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