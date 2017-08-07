محافظ القاهرة يفتتح المرحلة الأولى من منظومة التتبع الآلي لأوتوبيسات النقل العام

كتبت- ندى الخولي:

افتتح عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المرحلة الأولى من منظومة التتبع الآلي لأوتوبيسات هيئة النقل العام والتي تشمل 200 أوتوبيسًا تابعين للهيئة يمكن تتبعهم من خلال غرفة عمليات على مدار 24 ساعة بهدف إحكام السيطرة الآلية على السائقين وانتظام مسار الأوتوبيس في خط السير المحدد وبالسرعات المقررة وتوقف السيارة في جميع المحطات وكذلك انتظاره في المواقف والمحطات طبقاً للوقت المحدد، كذلك في حالة حدوث خطأ يمكن تحديد أسباب الخطأ.

وأكد المحافظ، في كلمته، أن تشغيل منظومة التتبع الآلي للأوتوبيسات ضمن أولويات المحافظة لتطوير العمل بهيئة النقل العام بما يعود بالفائدة على المواطنين والهيئة والعاملين بها، حيث فرض الرقابة والمتابعة لخطوط السير والتزام السائقين بها وبعدد الرحلات المقررة والوقوف في المحطات المحددة، كذلك في حالة مواجهة أي طارئ أو عطل يمكن توجيه أقرب ورشة متحركة إليه.

وأشار المحافظ، إلى أن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه وتضم توفير الأجهزة اللازمة لإنشاء غرفة العمليات والمتابعة وتركيب الأجهزة بالأوتوبيسات.

وكلف المحافظ، رئيس الهيئة، بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والتي تشمل استكمال عدد الأوتوبيسات إلى 1000 أوتوبيس من إجمالي أسطول الهيئة البالغ حوالي 3000 أوتوبيس، وكذلك سرعة إدخال سيارات شركات النقل الجماعي في المنظومة، كما أكد المحافظ على أهمية الصيانة والمتابعة لتحقيق الهدف من المنظومة وتحسين أداء العاملين بالهيئة.

وأكد اللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن تشغيل التتبع الآلي بالهيئة كمرحلة أولى سيتم استكمالها خلال نهاية عام 2018 خاصة مع وجود المعدات والأجهزة الأساسية، ويساعد في تحديد عدد السيارات التي تعمل على الخط الواحد وإمكانية زيادة عدد السيارات عليه في حالة الاتياج طبقًا لتحاليل التقارير اليومية والتي تعمل على مدار الثلاث ورديات.

شهد الافتتاح اللواء محمد أيمن عبد التواب، وجيهان عبد الرحمن، نائبي المحافظ للمنطقتين الغربية والجنوبية، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وعدد من قيادات هيئة النقل العام.