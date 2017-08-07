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مناظرة النيابة: "جثة الوراق" ممزقة وبدون رأس ورقبة

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مصراوي Masrawy

مناظرة النيابة: "جثة الوراق" ممزقة وبدون رأس ورقبة

04:49 م الإثنين 07 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب –صابر المحلاوي:

أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار بدر مروان، مناظرة للأشلاء آدمية عثر عليها ملقاة بالشارع بمنطقة الوراق.

وأسفرت المناظرة التي أجراها حسين عامر، وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة، عن أن الجثة لرجل مقسمة لأجزاء، عبارة عن الصدر، والبطن معبأة داخل كيس بلاستيك، وكيس آخر يحتوي على اليدين، وكيس ثالث يحتوي على رجل واحدة، وتبين عدم وجود رأس ورقبة، والرجل الثانية مفقودة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لكشف هويته، ولبيان أسباب الوفاة.

كانت كشفت تحريات مباحث الجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ملابسات العثور على أشلاء أدمية بمنطقة الوراق؛ حيث تبين إنها جثة مقسمة لأجزاء بدون رأس.

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة الوراق بلاغاً بالعثور على أجزاء جثة ملقاه بأحد الشوارع داخل أكياس بلاستيكية، وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة أمر بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف غموض وملابسات الجريمة وهوية القتيل والجاني والدافع وراء الجريمة.

وانتقل رجال المباحث برئاسة العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، والعميد عمرو حافظ مأمور قسم الوراق، إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة داخل 3 أكياس بلاستيكية ملقاة بشارع ترعة السواحل وبداخلها اجزاء ادمية لرجل مقسمة إلى ثلاث أجزاء جزع وقدمين ويدين، والرأس مفصولة، ولم يتم العثور عليها بين الاشلاء.

وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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