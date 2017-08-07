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اتهمت بالتسبب في طلاق «روبي» وسامح عبد العزيز.. من هي ياسمينا المصري؟

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التحرير

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انتشرت العديد من الشائعات التى تشير إلى وجود علاقة بين الفنانة الشابة ياسمينا المصري والمخرج سامح عبد العزيز، وأن تلك العلاقة كانت السبب في الخلافات التي نشبت بين عبد العزيز وزوجته روبي، قبل أن يطلقها، بسبب توافدها المستمر على مكتبه بشارع أحمد عرابي في المهندسين.

وأشارت نفس التقارير إلى أن هناك قصة حب منذ 3 سنوات، حيث إن الثنائي حرصا أن لا تخرج قصة حبهما للنور، إلا بعد زواجهما رسميا.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عن الفنانة الشابة، ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى..

 تخرجت ياسمينا المصري في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.

كانت والدتها تشجعها على الالتحاق بالعمل الفني، خاصة أن جدتها خريجة معهد الفنون المسرحية.

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شاركت في مسلسل "يا أنا يا إنتي" بدور السكرتيرة الملتزمة "لينا" التي لا تهتم بشيء سوى عملها، والتي تبدأ تصرفاتها في التغير، حين يطلبها مديرها رجل الأعمال للزواج.

شاركت أيضًا في مسرحية "البريمو"، بدور فتاة بريطانية شريرة، تعود إلى لتعمل مع والدها فى الأعمال المشبوهة.

شاركت مؤخرًا في العديد من الأعمال التى أسهمت في شهرتها وكان أبرزها، "سقوط حر"، و"يا أنا يا إنتي"، و"الرحايا".

كرمت عن مجمل أدوارها الفنية بمهرجان الجاليات العربية والأجنبية بجامعة 6 أكتوبر بحضور وتكريم عدد من نجوم الفن والإعلاميين وبعض وفود من السفارات الأجنبية.

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