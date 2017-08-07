إصابة 19 عاملاً في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 19 عاملاً بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين؛ إثر انقلاب سيارة نقل تقل مجموعة من العمال بالطريق الدائري بمدينة السادس من أكتوبر.

وتسبب الحادث في توقف حركة المرور للمتجه من محور 26 يوليو إلى مناطق 6 أكتوبر، والشيخ زايد.

انتقل رجال المرور لرفع حطام الحادث، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.