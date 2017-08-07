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إصابة 19 عاملاً في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر

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مصراوي Masrawy

إصابة 19 عاملاً في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر

04:23 م الإثنين 07 أغسطس 2017

إصابة 19 عاملاً في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:
أصيب 19 عاملاً بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين؛ إثر انقلاب سيارة نقل تقل مجموعة من العمال بالطريق الدائري بمدينة السادس من أكتوبر.
وتسبب الحادث في توقف حركة المرور للمتجه من محور 26 يوليو إلى مناطق 6 أكتوبر، والشيخ زايد.
انتقل رجال المرور لرفع حطام الحادث، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

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