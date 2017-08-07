إصابة 19 عاملاً في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر
إصابة 19 عاملاً في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر
04:23 م الإثنين 07 أغسطس 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
أصيب 19 عاملاً بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين؛ إثر انقلاب سيارة نقل تقل مجموعة من العمال بالطريق الدائري بمدينة السادس من أكتوبر.
وتسبب الحادث في توقف حركة المرور للمتجه من محور 26 يوليو إلى مناطق 6 أكتوبر، والشيخ زايد.
انتقل رجال المرور لرفع حطام الحادث، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حادث مروري على الطريق الدائري بين أتوبيس يقل سائحين وسيارة نقل دون
-
مدير شرطة المرور يتفقد الخدمات المرورية بالطريق الدائري(صور)
-
كسر ماسورة مياه بمحيط "كوبري التسعين" بالتجمع الخامس
-
مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق العلمين الصحراوي
إعلان
إعلان