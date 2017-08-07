الحكومة توضح حقيقة استخدام أدوية فيروس "سي" منتهية الصلاحية بالتأمين الصحي

كتب- محمد غايات:

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نفى مركز معاومات مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن استخدام وزارة الصحة أدوية معالجة لمرضى فيروس "سي" منتهية الصلاحية بالتأمين الصحي.

وقال المركز، في بيان صحفي، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة، مؤكدةً أن أدوية مرضي فيروس "سي" المتوفرة داخل المستشفيات الحكومية ووحدات التأمين الصحي آمنة تماماً وصلاحيتها سارية حيث أن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطن المصري وتعمل بشكل مستمر على توفير كافة الأدوية بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطبقة عالمياً.

وأشارت الوزارة أن السبب وراء انطلاق تلك الشائعة يرجع بالأساس إلى طلب الشركة الأمريكية المنتجة لمستحضر "كلاتازيف" أقراص، والمستخدم في علاج مرضى فيروس "سي"، بمد صلاحية هذا المستحضر لفترة أطول وذلك بعد قيامها بإجراء الدراسات العلمية العالمية لها في هذا الشأن مضيفة أن هذا الإجراء يطبق عالمياً، وقد تم أكثر من مرة على العديد من المستحضرات داخل وخارج مصر.

أوضحت الوزارة أنها لم توافق على الفور على طلب الشركة الأمريكية بمد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص, إلا بعد عرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة للثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والتي تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة وتختص بالبت في قبول أو رفض الطلب المقدم من أي شركة بمد فترة الصلاحية لأى مستحضر دوائي, مؤكدة أن تلك اللجنة قد أقرت بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس 2017, بمد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص‏ من 24 شهر إلى 30 شهر.

ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام والرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال بخط شكاوى الوزارة (25354150/02), أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).