محافظ ومدير أمن الجيزة يهنئان "الخشت" بمنصب رئيس جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

زار اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، واللواء هشام العراقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الجديد؛ لتهنئته بالمنصب.

وشهد اللقاء حديثا حول التعاون المستقبلى بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة ومديرية الأمن، حيث هنأ مدير أمن الجيزة الدكتور محمد الخشت مصطحبا بعض قيادات مديرية الأمن، كما أكد محافظ الجيزة استمرار التعاون بين المحافظة والجامعة بالمجالات التى تخدم الطرفين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرار جمهوريا بتعيين الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيسا لجامعة القاهرة لمدة 4 سنوات اعتبارا من 1 أغسطس 2017.