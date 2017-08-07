أكثر من 160 تحقيقا بعد أعمال الشغب التي أحاطت بقمة العشرين في هامبورج

هامبورج - (د ب أ):

يحقق الادعاء العام الألماني في هامبورج فيما يزيد على 160 واقعة بعد أعمال الشغب التي أحاطت بقمة مجموعة العشرين "جي20" التي انعقدت منذ شهر تقريبا هناك.

وقال المتحدث باسم الادعاء اليوم الاثنين، أنه بعد مرور شهر من أعمال الشغب التي أحاطت بالقمة، يجري حاليا 109 تحقيقات ضد متهمين معروفين، و53 تحقيقا ضد أشخاص مجهولين.

يذكر أن إذاعة شمال ألمانيا "إن دي إر" أوردت تقارير عن ذلك في وقت سابق.

ويندرج ضمن الاتهامات، عدة أشياء من بينها إلحاق إصابات جسدية وتلفيات عينية.

وبحسب البيانات، لا يزال هناك 33 شخصا في الحبس الاحتياطي.

ومن جانبها شددت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان المحلي بولاية هامبورج على مطلبها بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.

وأشارت كريستيانه شنايدر، متحدثة باسم الشؤون الداخلية بكتلة الحزب، إلى معلومات نشرتها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية تقول إن تقرير مجلس الشيوخ أمام لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان عن عملية الشرطة ضد مناهضي مجموعة العشرين ليس متوافقا مع فيديو الشرطة.

وأضافت أن مقاطع الفيديو أظهرت أنه تم إلقاء ثلاثة مقذوفات نارية في شارع خال، بينما بررت الشرطة مهمتها بأنه تم قذف أفرادها بأحجار وزجاجات ألعاب نارية.

وانتقدت شنايدر ذلك قائلة: "إذا كان عرض الصحيفة صائبا، فإننا لا نتعامل فقط مع مهمة يشتبه أنها غير متناسبة، أسفرت عن إصابة كثير من المتظاهرين بجروح خطيرة جزئيا، ولكننا (نتعامل) أيضا مع بيان كاذب من مجلس الشيوخ أمام لجنة الشؤون الداخلية".