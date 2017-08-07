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رفض إشعالها "سيجارة" وهو يدخن "الحشيش".. فطعنته الزوجة بسكين

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مصراوي Masrawy

رفض إشعالها "سيجارة" وهو يدخن "الحشيش".. فطعنته الزوجة بسكين

04:41 م الإثنين 07 أغسطس 2017

دمياط – محمد إبراهيم:

أقدمت ربة منزل بقرية الركابية، اليوم الإثنين، على طعن زوجها بعد مشادات كلامية بينهما، إثر إشعال الزوجة سيجارة خلال تدخين الزوج للحشيش.

ونقلت سيارة إسعاف الزوج إلى مستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة، وأكد الأطباء خطورة حالته الصحية، ونقل إلى العناية المركزة، وأخطرت الإدارة قسم شرطة كفر البطيخ بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن "ع.ح"، البالغ من العمر 35 عامًا، ويقيم في منطقة المطار بمدخل المدينة كان يجلس مع زوجته "د.م"، 23 عامًا، ويتناول "الحشيش" لكن الأخيرة أشعلت سيجارة أثناء تدخينه الشيشة، فانفعل عليها ودبت بينهما مشادة ساخنة فأحضرت الزوجة سكين المطبخ ووجهت له طعنتين في الصدر والبطن.

وتوجه ضباط مباحث المركز إلى منزل المجني عليه، وقاموا باحتجاز الزوجة، وحُرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

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