هذه هي أبرز مشاكل "سنة أولى جواز".. منها الاصطدام بالواقع المادي

كتبت- ميرا ماهر:

تتزايد معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، خاصةً في السنوات الأولى من الزواج، حيث أكدت دراسات لمركز المعلومات المصري التابع لمجلس الوزراء بأن مصر هي الأعلى من حيث نسب الطلاق عالمياً.

حيث تجاوزت مجمل حالات الطلاق 250 حالة في اليوم الواحد خلال العام الماضي "2016"، بعضاً منها لم يدم أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران.

قال الدكتور جمال فرويز "استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية"، أن هناك عدة مشاكل يمر بها الزوجان خلال السنة الأولى من الزواج، حيث يعتبر اختلاف الطباع من أكثر الأسباب التي تسبب العديد من المشاكل خلال تلك الفترة نرصدها في نقاط:-

-بعد الزواج، تبدأ الحياة الروتينية في الظهور بشكل ملحوظ ، ويظهر معها حقيقة كل منهما دون قناع، فالفتاة تريد الخروج والاستمتاع كونها "عروسة جديدة"،والرجل يبدأ بتحمل الكثير من المسؤوليات.

- الفجوة الاجتماعية اذا كانا من مستويات مختلفة مادياً ،تسبب العديد من المشاكل، حيث يفضل العديد من المخطوبين الظهور بصورة أنيقة أمام الآخر، وبعد الزواج يبدأ كل منهما بالتعامل على طبيعته، كأن يرتدي الرجل الملابس الداخلية باعتبار أنه في بيته مما يسبب الكثير من الانزعاج لبعض الفتيات.

- العديد من الفتيات لا يعلمن ما هية العلاقة الجنسية، خاصةً أن العديد منهن يخرجن من بيت أهلهن إلى بيت الزوجية دون المرور بخبرات أو قراءات سابقة في هذا المجال، وتعتبر انعدام الخبرة الجنسية للطرفين من أكثر النقاط التي تسبب الخلاف في السنة الأولى، كاهتمام الرجل بالوصول لرغباته الجنسية دون النظر لمتطلبات الطرف الآخر.

- عادةً ما تبدأ الحياة الزوجية بالعديد من الديون والأقساط، يتسبب ذلك في عجز ميزانية المنزل، وما يترتب عليه من مشكلات كثيرة.

-يعتبر تدخل الأهل في علاقة الزوجين خلال السنة الأولى من أكثر الأمور التي تسبب الكثير من المشكلات بين الطرفين.