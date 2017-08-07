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السراج من تونس: لا بديل عن الاتفاق السياسي في ليبيا

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مصراوي Masrawy

السراج من تونس: لا بديل عن الاتفاق السياسي في ليبيا

04:24 م الإثنين 07 أغسطس 2017

السراج من تونس: لا بديل عن الاتفاق السياسي في ليبيا

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج

تونس - (د ب أ):

أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم الاثنين، في تونس أن لا بديل عن الاتفاق السياسي لحل الأزمة القائمة بين الفرقاء السياسيين في ليبيا.

ووصل فايز السراج اليوم الى تونس في مسعى لدفع العملية السياسية في بلاده وتقريب وجهات النظر عبر وساطات دول المنطقة ومن بينها تونس التي كانت أطلقت مبادرة تسوية بمعية الجزائر ومصر.

وقال السراج ، في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج "زيارتنا تأتي في إطار التشاور المستمر. عرضنا على الرئيس آخر التطورات السياسية وناقشنا خارطة الطريق التي اقترحتها".

وأضاف السراج أن خارطة الطريق تهدف "إلى إيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا بعد أن لاحظنا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود".

وأكد رئيس حكومة الوفاق أن "جميع اللقاءات بما في ذلك لقاء باريس (مع المشير خليفة حفتر) أكدت أن لا بديل على الاتفاق السياسي".

وتعمل تونس والجزائر ومصر على إيجاد تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء الليبيين ولا سيما بين حكومة الوفاق في طرابلس وحكومة الشرق الذي يخضع لسيطرة اللواء خليفة حفتر.

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مصراوي Masrawy

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