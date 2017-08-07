القبض على رجال إطفاء بإيطاليا "يشعلون حرائق عمدا لتلقي أجر إطفائها"

لندن (بي بي سي)

قبض على 15 شخصا من المتطوعين من أفراد الإطفاء في إيطاليا للاشتباه بأنهم بدأوا بإشعال حرائق في جزيرة صقلية من أجل أن يحصلوا على مكافآت مالية عند إطفائها.

ويتهم هؤلاء الأشخاص بالتزوير، لأنهم حصلوا على مكافآت مالية من الدولة، بمعدل 12 دولارا في الساعة، عند طلب السلطات لهم إخماد الحرائق.

وبدأت السلطات التحقيق في القضية عندما لاحظ مسؤولون في مقاطعة راغوسا أن عدد الحرائق يزداد ثلاثة أضعاف حينما يكون ذلك الفريق من أفراد الإطفاء بوجه خاص في العمل.

وقيل إن قائد الفريق يذهب في شاحنته - بينما يتستر زملاؤه على غيابه - لإشعال بعض الحرائق. وبعد فترة يتوجه الفريق لإخماد الحرائق على نفقة الدولة.

وفي أوقات أخرى، يبلغ أصدقاء أو أقارب لهم السلطات بحدوث حرائق مزيفة باستخدام خطوط هواتف الطوارئ.

وتتعرض صقلية حاليا - مثل غيرها من المناطق الجنوبية في أوروبا - لموجة ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وإحدى طرق استغلال هذا الوضع قد تكون فقط في العمل على تصاعد الدخان.