وقفة احتجاجية للعاملين المؤقتين بشركة "مختار إبراهيم" بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

نظّم عددٌ من العمال المؤقتين بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، وقفة احتجاجية أمام فرع الشركة بمدينة سوهاج، اليوم الإثنين، اعتراضًا على قرار فصلهم عن العمل.

وردد العمال هتافات تطالب بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة بالقاهرة، المهندس فائق البنا، لتسببه في تشريدهم، هم وعائلاتهم على الرغم من أنهم يعملون في الشركة لأكثر من 20 عامًا.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات أمنية أمام مقر الشركة، وجرى عقد لقاء مع العمال المحتجين واصطحابهم لتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان سوهاج.

وأكد العمال أن عددهم يتخطى 350 عاملاً، وأنهم يعملون في الشركة منذ سنوات طويلة، موضحين أنهم علموا بصدور قرار بفصل جميع العمالة المؤقتة من الشركة، وأكدوا أن عائلاتهم ستصبح بدون مصدر رزق بعد هذا القرار الظالم.

من جانبه، نفى المهندس مختار علي إبراهيم، المدير التنفيذي لفرع الشركة بسوهاج، صدور أية قرارات بفصل العمال المؤقتين، مؤكدا أن جميعهم على قوة العمل ولم تصدر قرارات بفصلهم، وجرى تغييبهم اليوم عن العمل لعدم تواجدهم بالمواقع الخاصة بالشركة.

وأكد أن ما سمعه العمال عبارة عن إشاعات لا أساس لها من الصحة ولم تصدر أية قرارات من إدارة الشركة بخصوصهم.