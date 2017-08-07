بالاسم ورقم الجلوس.. اعتماد نتيجة الدور الثاني لـ"إعدادية سوهاج"

سوهاج – عمار عبد الواحد:

اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 2016/2017 بنسبة نجاح 94%، لتصبح نسبة نجاح الدورين الأول والثاني 96%.

من جانبه قال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد المتقدمين للدور الثاني لهذا العام بلغ 18391 طالبًا وطالبة، حضر الامتحانات بالفعل 16855، وبلغ عدد الناجحين منهم 15769 تلميذا وتلميذة بنسبة نجاح 94%.

وأضاف أن إجمالي الناجحين بالدورين الأول والثاني 64494 طالبًا وطالبة، لتصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية هذا العام 96%.