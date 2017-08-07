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رئيس جهاز "بدر": انقطاع المياه عن المناطق السكنية والصناعية لمدة 7 ساعات

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مصراوي Masrawy

رئيس جهاز "بدر": انقطاع المياه عن المناطق السكنية والصناعية لمدة 7 ساعات

04:17 م الإثنين 07 أغسطس 2017

كتبت- ندى الخولي:
صرح عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق السكنية والصناعية بالمدينة، لمدة 7 ساعات ابتداء من الساعة 8 صباح الثلاثاء 8/8/2017 وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم، نظراً لقيام شركة توزيع الكهرباء بتحويل مسار كابلات الكهرباء المشغلة لرافع المياه الرئيسي رقم 2 بالمدينة.

وطالب الدسوقي، المواطنين وأصحاب المصانع والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 

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