رئيس جهاز "بدر": انقطاع المياه عن المناطق السكنية والصناعية لمدة 7 ساعات
رئيس جهاز "بدر": انقطاع المياه عن المناطق السكنية والصناعية لمدة 7 ساعات
04:17 م الإثنين 07 أغسطس 2017
كتبت- ندى الخولي:
صرح عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق السكنية والصناعية بالمدينة، لمدة 7 ساعات ابتداء من الساعة 8 صباح الثلاثاء 8/8/2017 وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم، نظراً لقيام شركة توزيع الكهرباء بتحويل مسار كابلات الكهرباء المشغلة لرافع المياه الرئيسي رقم 2 بالمدينة.
وطالب الدسوقي، المواطنين وأصحاب المصانع والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالفيديو- مواطنون يشكون من تكرار انقطاع المياه: "عايشين على المياه
-
مياه الشرب: انقطاع الخدمة عن ١٤ منطقة بجسر السويس لمدة ٢٤ ساعة
-
نائبا العمرانية يتقدمان بمذكرة للحكومة بشأن انقطاع المياه بالعمرانية
-
انقطاع المياه عن ٥ مناطق بالتجمع الخامس
إعلان
إعلان