رئيس جهاز "بدر": انقطاع المياه عن المناطق السكنية والصناعية لمدة 7 ساعات

كتبت- ندى الخولي:

صرح عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق السكنية والصناعية بالمدينة، لمدة 7 ساعات ابتداء من الساعة 8 صباح الثلاثاء 8/8/2017 وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم، نظراً لقيام شركة توزيع الكهرباء بتحويل مسار كابلات الكهرباء المشغلة لرافع المياه الرئيسي رقم 2 بالمدينة.

وطالب الدسوقي، المواطنين وأصحاب المصانع والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.