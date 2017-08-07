«مرسيدس» تضع اللمسات الأخيرة على سيارتها الرياضية الجديدة «AMG GT 4»

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تستعد شركة "مرسيدس" الألمانية لتصنيع سيارتها الرياضية "AMG GT 4” الجديدة، وذلك قبيل الكشف عنها بشكل رسمي خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

ووفقًا لموقع "موتور أوثوروتي"، فإن الشركة الألمانية العملاقة تسعى في الوقت الحالي لإنهاء اللمسات الأخيرة قبل موعد المعرض الدولي خلال الشهر المقبل، والذي يتوقع أن يشهد ظهور السيارة الرياضية الجديدة.

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وتسعى العديد من الشركات الألمانية إلى استغلال المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، والذي يقام على أراضيها بشكل رسمي خلال منتصف سبتمبر المقبل.