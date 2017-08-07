«كيا» تراهن على معرض فرانكفورت لتسويق سيارتها «ستونيك»

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حددت شركة "كيا" الكورية أول أكتوبر المقبل موعدًا لطرح سيارتها الرياضية متعددة الأغراض الجديدة "ستونيك" في الأسواق العالمية.

ووفقًا لموقع "أنديان أوتو"، فإن الشركة الكورية ستستغل معرض فرانكفورت الدولي للسيارات من أجل تسويق سيارتها الـ"SUV” الجديدة، لاسيما وأنه سيفتح أبوابه خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

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وتعكف "كيا" على وضع اللمسات الأخيرة لطرح سيارتها الرياضية متعددة الأغراض الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون منافسة رئيسية لشقيقتها الكبرى "هيونداي كونا"، والتي أعلنت عنها الشركة الكورية منذ أشهر قليلة.