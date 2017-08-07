بالأسماء.. إنقاذ طفلين من الغرق بشاطئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجح طاقم الإنقاذ على شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، في إنقاذ طفلين من الغرق بالبحر في نطاق حي الشرق.

ورصد فريق الإنقاذ على الشاطئ تعرض كل من: "يوسف عمر محمد أبو المعاطى"، 9 أعوام، و"سيف عمر محمد أبو المعاطى"، 5 أعوام، لاحتمالية الغرف، فتوجهوا إليهما وتمكنوا من إنقاذهما.

جرى تقديم الإسعافات الأولية للطفلين، وجار نقلهما إلى مستشفى بورسعيد العام "الأميري" لتلقي العلاج اللازم.