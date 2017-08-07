بالأسماء.. إنقاذ طفلين من الغرق بشاطئ بورسعيد
بالأسماء.. إنقاذ طفلين من الغرق بشاطئ بورسعيد
04:15 م الإثنين 07 أغسطس 2017
أرشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
نجح طاقم الإنقاذ على شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، في إنقاذ طفلين من الغرق بالبحر في نطاق حي الشرق.
ورصد فريق الإنقاذ على الشاطئ تعرض كل من: "يوسف عمر محمد أبو المعاطى"، 9 أعوام، و"سيف عمر محمد أبو المعاطى"، 5 أعوام، لاحتمالية الغرف، فتوجهوا إليهما وتمكنوا من إنقاذهما.
جرى تقديم الإسعافات الأولية للطفلين، وجار نقلهما إلى مستشفى بورسعيد العام "الأميري" لتلقي العلاج اللازم.
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