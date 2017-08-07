ضبط ربة منزل و3 آخرين قتلوا مجندًا بالأمن المركزي بالمنيا

المنيا – (أ.ش.أ):

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في ضبط مرتكبي واقعة مقتل مجند بقطاع الأمن المركزي؛ حيث جرى ضبطهم واعترفوا بقتله بسبب خلافات أسرية.

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، شكلت فريق بحث لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة المواطن "سيد ع.ع"، 21سنة، مجند بقطاع الأمن المركزي، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط، بترعة الإبراهيمية أمام قرية إطسا بدائرة المركز، يرتدي ملابسه كاملة وموثق القدمين.

وأسفرت تحريات فريق البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعوة "خديجة خ.م "، 18سنة، زوجة شقيقة المجني عليه"، ومقيمة بدائرة المركز، والمدعو "عبد السلام م.ت"، 29سنة، سائق، مقيم بدائرة المركز، والمدعو "حمادة م.س"، 29سنة نجار، مقيم بذات الناحية، والمدعو "هيثم م.ع"، 26سنة كهربائي، مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة جرى ضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات عائلية بين المجني عليه والأولى، والتي استعانت بالآخرين للتخلص منه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.