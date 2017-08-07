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السيطرة على حريق هائل في مصنع بحلوان

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق هائل في مصنع بحلوان

04:18 م الإثنين 07 أغسطس 2017

السيطرة على حريق هائل في مصنع بحلوان

كتب – فتحي سليمان:
نشب حريق هائل في مصنع بلاستيك بمنطقة حلوان، ظهر اليوم الاثنين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء، نجحت في إخماد النيران دون إصابات.

تلقى اللواء علاء عبدالظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إخطاراً، منذ قليل، من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مصنع بلاستيك بمنطقة حلوان، فأمر بالدفع بـ 5سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران، ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة، دون إصابات أو خسائر بشرية.
وانتُدب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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