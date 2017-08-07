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ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات في أحدث "شغب استاد القاهرة"

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات في أحدث "شغب استاد القاهرة"

04:07 م الإثنين 07 أغسطس 2017

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مدينة نصر ثان، اليوم الاثنين، بمعاقبة 26 من رابطة مشجعي نادي "وايت نايتس" بالسجن 5 سنوات غيابياً، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، في اتهامهم بـ"أحداث شغب استاد القاهرة".

والصادر ضدهم الحكم هم: خالد حسن محمد، أحمد نبيل إبراهيم، محمد سليم عبد العال، محمد محمود محمد، طارق عزت إبراهيم، أحمد عصام الدين صفي الدين، محمد عبدالله محمد، محمد حسين علي، خالد محمد مرسي، معتز هشام السيد، إبراهيم أحمد إبراهيم، محمود أحمد علي، أحمد حسام الدين فاروق، أنس محمد عبد العظيم، خالد نبيل عبد السلام، محمد أيمن محمد، أحمد السيد سعد، كريم محمود محمود، خالد مصطفى عبد العال، أحمد طارق محمد و5 آخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3295 لسنة 2017 ، ارتكاب جرائم تولي قيادة جماعة على خلاف القانون "أولتراس وايت نايتس"، والترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة وإحراز مفرقعات "شماريخ"، واستعمال مفرقعات من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضها للخطر ونتج عنه إصابات.

وقالت التحقيقات، إن الجماهير التابعة لرابطة أولتراس "وايت نايتس" اقتحمت مدرجات استاد القاهرة لحضور مباراة وتونس الودية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، واعتدوا على عددا من أفراد الأمن وتكسير المقاعد وإشعال الشماريخ.

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مصراوي Masrawy

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