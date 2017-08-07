مكتبة الإسكندرية تعلن دعمها لمشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

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أعلنت مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، اليوم الإثنين، دعمها رسميا لترشح السفيرة مشيرة خطاب، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، في الانتخابات المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل.

وأكدت المكتبة -في بيان لها- على مكانة "خطاب" وإخلاصها في خدمة الأهداف الإنسانية النبيلة، معربة عن أمنياتها للمرشحة المصرية بالفوز بالمنصب.

وشددت المكتبة على أن مصر جديرة بالمنصب باعتبارها حافظة التراث ومصدر التنوير، وهي الدولة التي حملت لواء التعليم والثقافة في الشرق الأوسط عبر التاريخ.

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كان باب الترشح على منصب مدير عام اليونسكو قد أغلق منذ أسبوعين، تمهيدا للانتخابات بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لليونسكو، البالغ عددهم 58 دولة.

وضمت القائمة السفيرة مشيرة خطاب، واللبنانية فيرا خوري، القطرى حمد بن عبد العزيز الكواري، الفرنسية أودرى أزولاى، الصيني تيشان تانج، بولاد بولبلوجي من أذربيجان، فام سان تشو من فيتنام، جان ألفونسو فونتيس من جواتيمالا، وصالح الحسناوي من العراق.