البورصة تستقبل رئيسها الجديد بخسائر 740 مليون جنيه

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استقرت مؤشرات البورصة المصرية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة يوم الأثنين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليون جنيه 740 وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.75 % ليصل إلى مستوى 13660.8 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05 % ليغلق عند مستوى 714.57 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي اكس 100" عند مستويات أمس عند 1612.36 نقطة.

وبلغت إجمالي التداولات على الأسهم 901.36 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 263.8 ألف سهم عبر تنفيذ 26.6 ألف عملية منفذة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء، ومالت تعاملات المؤسسات نحو الشراء، فيما سيطر السلوك البيعي على تعاملات الأجانب.

وافتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، صباح اليوم الاثنين جلسة التداول، بمناسبة تولي الأخير رسميًا منصب رئيس البورصة، ودق الإثنان جرس التداول لبدء الجلسة.

