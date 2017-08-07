أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البورصة تستقبل رئيسها الجديد بخسائر 740 مليون جنيه

Google+ Print
البورصة تستقبل رئيسها الجديد بخسائر 740 مليون جنيه البورصة تستقبل رئيسها الجديد بخسائر 740 مليون جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقرت مؤشرات البورصة المصرية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة يوم الأثنين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليون جنيه 740 وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.75 % ليصل إلى مستوى 13660.8 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05 % ليغلق عند مستوى 714.57 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي اكس 100" عند مستويات أمس عند 1612.36 نقطة.

وبلغت إجمالي التداولات على الأسهم 901.36 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 263.8 ألف سهم عبر تنفيذ 26.6 ألف عملية منفذة.

شاهد أيضا

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء، ومالت تعاملات المؤسسات نحو الشراء، فيما سيطر السلوك البيعي على تعاملات الأجانب.

وافتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، صباح اليوم الاثنين جلسة التداول، بمناسبة تولي الأخير رسميًا منصب رئيس البورصة، ودق الإثنان جرس التداول لبدء الجلسة.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)