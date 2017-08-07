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وزير النقل يبحث إنشاء ميناء نهري في الإسكندرية

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وزير النقل يبحث إنشاء ميناء نهري في الإسكندرية وزير النقل يبحث إنشاء ميناء نهري في الإسكندرية

التحرير

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بحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الإثنين، مع مسؤولي شركة "ماك أوبتك"؛ العرض المقدم لإنشاء ميناء نهري بميناء الإسكندرية.

خلال اللقاء، تم استعراض الهدف من المشروع، ومخطط تدعيمه بمنطقة لوجستية على مساحة 2 مليون متر مربع تضم مناطق بترولية وأخرى لتعبئة وتغليف المنتجات، وعددا من المصانع.

واستعرض الجانبان مميزات موقع المنطقة، حيث تحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، (نهري، بري، سكة حديد)، إضافة إلى وجود كوبري 54.
 
كما تناول اللقاء مناقشة الإجراءات المطلوبة لإعداد الممر الملاحي من الإسكندرية إلى القاهرة كمرحلة أولى، خاصة أنه من المقرر إنشاء موانئ نهرية تتمتع بظهير لوجستي في بني سويف وقنا.

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وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتعظيم دور نهر النيل في نقل البضائع؛ لتخفيف العبء على الطرق التي تحتاج إلى ملايين الجنيهات في أعمال الصيانة السنوية.

واتفق الجانبان على إعداد الشركة لدراسة جدوى خاصة بالمشروع، تشمل كافة الجوانب المتعلقة به، وتوضح ماهية الصناعات التي ستقام بالمنطقة اللوجستية، وأهمية المشروع لميناء الإسكندرية، ومراحل التنفيذ وطريقة التمويل.

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