محمد فريد: الترويج للطروحات الجديدة يتصدر أولويات مجلس إدارة البورصة

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قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية الجديد، إنه سيتم العمل على استحداث أدوات مالية جديدة وتعميق السوق المصرية، وزيادة طرح الشركات في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها.

وأشار في تصريحات صحفية على هامش افتتاح جلسة التداول بالبورصة اليوم الإثنين، إلى أن مجلس إدارة البورصة الجديد يسعى إلى إنشاء بورصة للعقود والاهتمام بمنظومة التمويل متناهي الصغر واجتذاب أكبر قاعدة من المستثمرين للبورصة المصرية.

وأكد فريد أن ملف "الترويج" للشركات لتشجيعها على طرح أسهمها بالبورصة يتصدر أولويات عمل مجلس إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة باعتبارها منصة هامة للتمويل منخفض التكلفة.

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وأصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،أمس الأحد ، القرار رقم 1759 لسنة 2017 بتعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة، لمدة 4 سنوات، خلفا للدكتور محمد عمران، الذى انتهت مدة ولايته.