1600 من عمال شركة مقاولات بسوهاج لرئيسها: «ارحل يا حرامي»

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طالب عدد من عمال شركة "المختار للمقاولات والاستثمار" بسوهاج، اليوم الإثنين، بإقالة رئيس الشركة؛ بسبب فصل أكثر من 1600 عامل مرَّ على عملهم بالشركة أكثر من 20 عاما.

وقال محمد الأخميمي، عامل يومية، إن مالك الشركة "س. ا."، بصدد إنشاء شركة جديدة، واضعا خطة لتصفية الشركة الحالية، مؤكدا "بعد العمر ده كله يرموني في الشارع".

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دون مقدمات، فوجئ عدد من العمال بإلغاء عقودهم من قبل الشركة، حيث أكد إبراهيم ثابت، عامل، أنه يعمل بالشركة منذ 10 سنوات، ولديه 5 أطفال، متسائلا: "أصرف عليهم منين؟"، مشددا على أنهم قرروا افتراش الشارع لحين عودتهم إلى العمل "علشان إحنا غلابة ماحدش هيسأل فينا".

"بعد 7 سنين بقيت في الشارع.. مش هلاقي أصرف على عيالي"، بهذه الكلمات أوضح علي حسني، أن غالبية الذين تم الاستغناء عنهم "عمال يومية"، مؤكدا "كنا مستحملين عشان نربي ولادنا"، مشيرا إلى أن مسؤولي الشركة أخبروهم "ماحدش يقدر يعملنا حاجة"، حسب وصفه.



وناشد العمال المتضررين من قرار فصلهم التعسفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل لإنقاذهم وأسرهم من التشريد.