شاكر: توفير الكهرباء لـ80 ألف منزل من الطاقة الشمسية بأسوان

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شهد اليوم الإثنين، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية، ومحمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية قدرة 120 ميجاوات ببرنامج تعريفة التغذية بنبان - محافظة أسوان.

وأوضح شاكر أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور، بهدف المشاركة في تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل ثلاثة مشروعات محطات شمسية كهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتفعيل برنامج تعريفة التغذية، الذى تم اعتماده لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسهم المحطات الثلاث المزمع إنشاؤها بمدينة بنبان بأسوان في تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنحو 156 ألف طن سنويا، وتوفير الطاقة الكهربائية لنحو 80 ألف منزل، وذلك عند الانتهاء من عمليات البناء المتوقعة في الربع الأخير من عام 2018، وسوف تسهم أيضًا في تخفيض المخاطر وخلق فرص عمل من خلال الاقتصاد الأخضر وتحسين الموازين التجارية، التى يمكن أن تتصاحب مع توليد المزيد من الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وقد تم تأهيل عدد 136 تحالفا وشركة فى المرحلة الأولى، التى تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.

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كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 28 أكتوبر الماضى، وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى.

وحتي الآن تم تأكيد مشاركة 36 تحالفا بإجمالي قدرة 1605 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، وتم بالفعل توقيع عدد 10 اتفاقيات لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 500 ميجاوات.

وأكد الوزير دعم مجلس الوزراء المصرى المتواصل لمشروعات الطاقات المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من أجل التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.