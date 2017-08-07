«الإسكان» تعلن انفصال «حدائق أكتوبر» عن المدينة الأم خلال أيام

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كشف مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، أنه سيتم الإعلان عن انفصال حدائق أكتوبر عن تبعية مدينة 6 أكتوبر، خلال أيام، موضحًا أن مساحة المدينة ستزيد على 20 ألف فدان، بعد إضافة مساحات متنوعة من الأراضي.

وأضاف المصدر أن قرار الفصل سيحول حدائق أكتوبر من مجرد منطقة تابعة إلى مدينة مستقلة، لها ميزانية خاصة بها، تتيح إمكانية إحداث تنمية وتطوير غير مسبوقين.

وتعد مدينة حدائق أكتوبر هي الأقرب لمدينة الجيزة وميدان الرماية وشارع الهرم والطريق الدائري عن باقي أجزاء مدينة أكتوبر، وتقع على طريقي الواحات والفيوم، وتبدأ عند ملتقى منزل الطريق الدائري وطريق الواحات، ومداخلها من طريق أحمد زويل، حيث يفصل الطريق بين حي حدائق أكتوبر ومنطقة جنوب الواحات.

وللمدينة عدة مداخل رئيسية من طريق الواحات وهي: مدخل سوق الجملة، ومدخل أحمد زويل، وعدة مداخل من طريق الفيوم، منها مدخل بعد حديقة الجيزة العامة للنباتات، ثم عدة مداخل حتى معسكر الأمن المركزي وطريق دهشور، وتتميز المدينة بجودة تنظيمها واتساع شوارعها.

وتضم مدينة حدائق أكتوبر المنتظر إعلان انفصالها عن مدينة 6 أكتوبر، نماذج مختلفة من العمران، منها إسكان الشباب المنفذ من قبل شركات استثمارية، والإسكان الاستثماري الحر -نحو 25 كومباوند سكنيا متكاملاـ وعددا من مناطق "ابني بيتك"، وأراضي القرعة للإسكان فوق المتوسط، كما تضم عددا من المشروعات التعليمية والترفيهية والرياضية، ومشروعات عملاقة مثل واحة أكتوبر ومدينة الخيول وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأندية رياضية كبيرة علاوة على القرية الكونية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارًا وزاريًّا فبراير الماضي، بتولي المهندس صلاح على متولي، الإشراف على القطاع الإداري الثاني بمدينة 6 أكتوبر، ويشمل منطقة حدائق أكتوبر جنوب طريق الواحات، على أن تكون له كل السلطات والصلاحيات والمسئوليات المخولة لرؤساء أجهزة مدن المستوى التنظيمي (ب) فيما يتعلق بهذا القطاع.