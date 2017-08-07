اعترافات 5 طلاب في واقعة تعذيب زميلهم وتصويره عارياً بالأميرية: "كنا بنهزر"

كتب – فتحي سليمان:

برر الطلاب الخمسة المتهمون في واقعة تعذيب زميلهم وتصويره مقيداً في شجرة وجلده عارياً، بأنهم فعلوا ذلك بدافع "التهريج"، واعترفوا أمام رجال المباحث بتسجيل مقطع فيديو لزميلهم، وأرسله أحدهم إلى والده بقصد المزاح، وأحالتهم الشرطة إلى النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية، مساء الأحد، القبض على كلاً من "محمد ا ك"، 15 سنة، و"يوسف ح خ"، 15 سنة، و" يوسف م ث"، 15 سنة، و"عبد الرحمن ح ع"، 15 سنة، و"يوسف ا م"، 16 سنة، طلاب بالثانوي، إثر تداول فيديو لهم يقومون فيه بتعذيب زميلهم "يوسف ع" وربطه في شجرة، وجلده عارياً.

وقال مصدر أمني لمصراوي اليوم الاثنين، إن انتشار مقطع الفيديو بالمنطقة أثار استياء قيادات أمن القاهرة، فأمر أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسرعة ضبط المتورطين في تسجيله.

وتقدم محاسب والد الطالب ببلاغ إلى قسم الشرطة يتهم فيه زملاؤه بتعذيب نجله.

وكشفت التحريات أن الطالب يعاني مُصاب باهتزاز نفسي، واستغل المتهمون ذلك الأمر للاستهزاء به.

وضبطت أجهزة الأمن المتهمون، وأمام المقدم محمد بهاء رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، قالوا إنهم ارتكبوا الواقعة بقصد المزاج و"التهريج".

وعثر رجال الأمن على مقطع فيديو على هواتف المتهمين يظهر به المجني عليه مقيداً بشجرة عاري الجسد، ومقطع آخر يعتدون فيه بالسب والشتم والضرب عليه.

أمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.