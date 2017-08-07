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"معلومات الوزراء" ينفي غلق عدد من المساجد ببعض المحافظات

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مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء" ينفي غلق عدد من المساجد ببعض المحافظات

03:57 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مجلس الوزراء - أرشيفية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نُشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإغلاق وزارة الأوقاف لعدد من المساجد ببعض المحافظات.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت صحة تلك الأنباء المضللة تماماً، مؤكدةً أنها لم تغلق أي مسجد بأي محافظة إلا لغرض الإحلال والتجديد فقط.

وفي ذات السياق، نفت الوزارة أيضاً ما تردد عن إغلاق عدد من الزوايا ببعض المحافظات، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بمنع إقامة خطبة الجمعة في الزوايا والمصليات غير المصرح بإقامة صلاة الجمعة بها، مع السماح بإقامة سائر الصلوات الأخرى بها.

وأضافت الوزارة أن تنظيم شئون صلاة الجمعة وقصر خطبة الجمعة على المساجد دون الزوايا والمصليات، يتم وفق ما يحقق المصلحة الشرعية والوطنية مع منع غير المؤهلين وغير المصرح لهم باعتلاء المنابر فقط دون إغلاق المسجد.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

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