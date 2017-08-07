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بدر حامد يجتمع بمدربي «الناشئين» في الزمالك

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بدر حامد يجتمع بمدربي «الناشئين» في الزمالك بدر حامد يجتمع بمدربي «الناشئين» في الزمالك

التحرير

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عقد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي ، جلسة بمدربي القطاع بالاتفاق مع غانم سلطان، المدير الفني للقطاع، وذلك للتعرف على جميع المدربين، ووضع البرامج للموسم الجديد، وتشكيل الأجهزة الفنية لطرحها على المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي للموافقة عليها.

وأكد «سلطان»، للموقع الرسمي للقلعة البيضاء، أنّ بدر حامد يعد إضافة كبيرة لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث يمتلك خبرات تدريبية لأكثر من 25 سنة في دول الخليج.

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كما عقد عادل دسوقي مدير قطاع مدارس الكرة بالزمالك بجميع المدربين بحضور غانم سلطان لوضع خطة العمل للموسم الجديد.

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التحرير

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